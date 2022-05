Economia Escolas do Futuro oferecem 582 vagas em três unidades Oportunidades são para qualificação profissional na modalidade presencial em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Santo Antônio do Descoberto; confira os cursos

As Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) oferecem 582 vagas gratuitas para qualificação profissional na modalidade presencial nos turnos matutino e vespertino. Os interessados em participar do processo seletivo podem realizar as inscrições até às 23h59 de 22 de maio, através do site. A idade mínima exigida é de 16 anos e precisa ter ensino fundamental completo...