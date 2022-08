Os escritórios compartilhados entre empresas e profissionais de vários segmentos, chamados coworkings, ganharam força com a expansão do trabalho híbrido e chegaram a shoppings centers de Goiânia. Alguns ocupam espaços menores e foram construídos pelos próprios centros de compras para agradar e atrair mais clientes, que os utilizam gratuitamente. Mas, no início de 2023, a capital também vai ganhar uma unidade do sofisticado coworking Regus, do IWG, líder global e nacional em espaços de trabalho flexíveis, que será instalada no Flamboyant Shopping Center.

O coworking Regus, que está presente em 15 cidades de 9 estados, incluindo shoppings de alto padrão, como o JK Iguatemi, em São Paulo, colocou Goiânia em seu plano de expansão de operações no Brasil. A unidade do Flamboyant terá 229 estações de trabalho distribuídas em 1,2 mil metros quadrados, que abrigarão escritórios, salas de reunião e áreas comuns para os clientes. Ocupará o espaço da antiga loja Centauro, no piso 3, e poderá ser acessado pelo próprio shopping.

Tiago Alves, CEO do IWG no Brasil, diz que a expansão da rede tem acompanhado a crescente demanda por soluções de espaços de trabalho flexíveis.

Segundo ele, a unidade de Goiânia será a primeira do País que poderá ser acessada pelo próprio shopping, ao invés da entrada por uma torre de escritórios, que demanda burocracia, como identificação numa recepção e catraca. “Será uma experiência de padrão internacional. O futuro dos espaços de trabalho, com o que há de mais moderno em tecnologia, arquitetura e design para escritórios”, afirma.

A estimativa, diz, é acomodar cerca de 100 empresas residentes e 200 na modalidade virtual, onde os trabalhadores não precisam estar todos os dias no escritório. “São espaços ideais para o trabalho híbrido, que é o carro-chefe do coworking”, ressalta Tiago. Os espaço flexíveis poderão ser alugados por diversos períodos, como diária, mês ou ano. O cliente escolhe o prazo e o tamanho do espaço que precisará ocupar.

As salas são entregues com todo mobiliário de escritório e a empresa também poderá alugar salas específicas de reuniões, quando demandar. O espaço também contará com café lounge, um ambiente propício para network entre as empresas e profissionais, que também podem contratar apenas serviços do escritório virtual, com secretariado para receber telefonemas e correspondências. “O coworking é um modelo aprovado no mundo todo pela redução de custos, onde você só paga pelo que utiliza”, destaca o CEO

Gratuitos

Para os shoppings, a vantagem de abrigar um coworking é a maior atração de público consumidor, que tende a resolver todas as suas demandas de compras ao lado de ambiente de trabalho. Por isso, outros centros de compras da capital até oferecem espaços de trabalho gratuitos para os frequentadores.

Um deles é o Bougainville. Amanda Starling, head de marketing do Shopping, conta que o espaço, que já funciona há alguns anos, é liberado sem agendamento para os clientes, que podem trabalhar, estudar ou fazer reuniões de trabalho. Mas vale lembrar que o local tem capacidade para apenas 10 pessoas, acompanha o horário de funcionamento do shopping e está quase sempre cheio. “O cliente tem wi-fi, tomadas e a mobília à disposição”, diz. Segundo ela, a procura é crescente, principalmente após a expansão do trabalho híbrido. “As pessoas também procuram lugares mais agradáveis para trabalhar e estudar.”

Pelo menos duas vezes por semana, a psicopedagoga Lilian Silva frequenta o coworking do Bougainville há mais de um ano para adiantar o trabalho, enquanto aguarda a filha sair do colégio, e considera o espaço importante. Para ela, esta é uma boa forma de receptividade para os clientes, que acabam resolvendo outras pendências no próprio shopping. “É seguro e agradável para trabalhar”, destaca.

Trabalho híbrido elevou demanda

O Buriti Shopping também já conta com um coworking gratuito para clientes desde fevereiro de 2018. A gerente de Marketing do Shopping, Suzana Fleury, conta que o espaço foi criado para atender ao público que necessitava trabalhar, fazer reuniões de trabalho ou estudar, em um ambiente mais seguro e confortável, com internet gratuita.

O local também conta com mesas, cadeiras, bancos e comporta até 15 pessoas. O público frequentador é muito rotativo e a maior demanda é no período vespertino. Com o aumento do trabalho híbrido, em que vários profissionais podem trabalhar de qualquer local com internet, o coworking ficou mais movimentado.

“Com o espaço, hoje os clientes também podem ir até o shopping para trabalhar e desfrutar dos outros serviços, como restaurantes, clínicas de estética ou salão de beleza”, ressalta a gerente.