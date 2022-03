Economia Estado de Goiás arrecada menos R$ 40 milhões mensais com congelamento de ICMS sobre combustíveis Decisão manteve o cálculo do imposto sobre um valor menor de referência que o praticado atualmente pelo mercado para evitar novos aumentos

Com a decisão dos governadores de prorrogar por mais 90 dias do congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre gasolina, etanol e gás de cozinha (GLP), o Estado de Goiás está deixando de arrecadar cerca de R$ 40 milhões mensais. Para o governador Ronaldo Caiado, a medida é importante porque faz com que este recurso retorne a...