Economia Estrategista-chefe da XP destaca melhores setores para investir Fernando Ferreira revela em entrevista como investidores podem se proteger e avalia cenário econômico com a proximidade das eleições

Estrategista-chefe da XP Investimentos, Fernando Ferreira avalia em entrevista ao O POPULAR que o Brasil ainda está bem posicionado no mercado global mesmo com a volatilidade característica da proximidade das eleições. Com o cenário de guerra e inflação em alta, ele explica que há setores que vão melhor na bolsa e indica como os investidores podem se proteger diante d...