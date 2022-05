Economia Estudantes da rede estadual vão participar de Hackathon na Campus Party Goiás

Estudantes de 22 Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs), de diversas cidades goianas, estão sendo preparados para o Hackathon da Campus Party Goiás. Para isso, eles participaram de duas edições do Bootcamp Low Code, evento criado pelo governo de Goiás, em parceria com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), de Educação (Seduc) e com o Centro...