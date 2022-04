Economia Etanol compensa mais do que gasolina em Goiás Mesmo em alta, combustível ainda está competitivo e consumidores aumentaram a procura nos postos; revendas relatam dificuldade para encontrar produto

Apesar da alta na bomba, o etanol ainda compensa mais do que a gasolina em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Para os goianos, o valor médio é o mais competitivo do País, representa 66,97% do preço do derivado de petróleo, conforme dados do último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), finalizado no último sábado (09). Segundo o pres...