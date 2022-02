Economia Etanol volta a ser mais competitivo que a gasolina Baixa demanda impulsiona trajetória de queda mesmo na entressafra; preço caiu mais nas usinas do que nos postos

Goiás é o único Estado em que o etanol voltou a ser mais competitivo que a gasolina no Brasil. O combustível está em queda nas indústrias desde novembro devido à baixa demanda que é percebida por toda a cadeia. O valor do litro nas vendas internas nas usinas caiu R$0,95 nas últimas 15 semanas em Goiás, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea...