Economia Euro cai ao mesmo valor do dólar pela primeira vez desde 2002; entenda Por volta das 8h30 desta terça-feira (12) a moeda chegou a ser negociada a 99 centavos de dólar. O mercado, porém, ainda está aberto para negociações de câmbio

O euro atingiu nesta terça-feira (12) o mesmo valor do dólar pela primeira vez desde 2002, ano em que a moeda única europeia foi introduzida nos países que fazem parte da zona do euro. Por volta das 8h30, no horário de Brasília (11h30, no horário da zona do euro), a moeda chegou a ser negociada a 99 centavos de dólar. O mercado, porém, ainda está aberto para negociações d...