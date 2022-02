Economia Europa só alcançará China de hoje no 5G no fim da década, diz CEO da Vodafone Além dos chineses, a Coreia do Sul (mais de 90%) e os EUA (45%) também são destaques na área. Na Europa, a métrica está abaixo dos 10%

Se mantiver o ritmo atual de implementação das conexões 5G, a Europa só alcançará o estado atual da China na cobertura da tecnologia no fim da década. A avaliação é de Nick Read, CEO da Vodafone, feita durante discurso na palestra de abertura do Mobile World Congress 2022, o principal evento do setor de telecomunicações no mundo, que acontece nesta semana em Bar...