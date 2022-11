Economia Evento discute metaverso nos negócios, serviços e educação em Goiás Aplicações do ecossistema virtual que replica a realidade, com experiências imersivas neste universo, são apresentadas em Goiânia

A realidade virtual do metaverso, um tema ainda pouco conhecido da maioria das pessoas, será discutida durante a Expo Metaverso, que começa amanhã, em Goiânia. O evento, que será realizado presencialmente no auditório da Unialfa, contará com uma experiência imersiva e apresentará as novas oportunidades que este ecossistema virtual tem a oferecer para a sociedade e pa...