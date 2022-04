Economia Expectativa de alcançar fluxo de 120 mil visitantes

A organização da Tecnoshow Comigo aguarda um fluxo de 120 mil visitantes, nos cinco dias do evento. A feira movimenta também a economia de Rio Verde para além dos assuntos do campo. O prefeito da cidade, Paulo do Vale (União Brasil), diz que há grande expectativa porque dois anos sem a sua realização significaram R$ 150 milhões que deixaram de circular no comércio loc...