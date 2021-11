Economia Facebook classificou Brasil como 'país de risco para conteúdos tóxicos' Brasil está em lista da rede social de países com prioridade de monitoramento

Documentos internos do Facebook mostram que a rede social classificou o Brasil como “país de risco” para a propagação de conteúdos tóxicos. O alcance de publicações feitas na plataforma com discurso de ódio, desinformação, violência explícita e desencorajamento cívico são “particularmente maiores no Brasil, comparado a outros aplicativos”. As informações fazem parte ...