A faculdade de medicina IMEPAC, de Itumbiara, foi comprada pelo grupo Clariens de Educação Médica. A gestora educacional faz parte do Mubadala Capital, companhia de gestão de ativos com capital ligado ao Emirados Árabes Unidos. A compradora garante que não haverá mudanças nas diretrizes acadêmicas do curso.

A IMEPAC se junta agora ao grupo de universidades de medicina geridas pelo grupo educacional. As faculdades FTC, de Salvador, e a Unesulbahia, de Eunápolis, formam o grupo de filiais. Ao todo, são 457 vagas oferecidas ao ano para o curso de Medicina, além dos 2.600 estudantes já em formação. Nas três instituições de ensino também estão garantidas 91 vagas anuais para alunos vinculados ao ProUni ou Fies.

O CEO da Clariens Educação Thiago Sayão afirma que a unidade de Itumbiara tinha cerca de 600 alunos matriculados antes da compra, e esse número não sofreu alteração após a troca de gestão. O quadro de colaboradores da instituição também foi mantido após a oficialização da compra.

A única mudança nesse sentido foi para o cargo de Diretor Geral, que agora é ocupado por Ronaldo Campos, indicado pela Clariens. A faculdade de Medicina de Itumbiara foi inaugurada em 2018 com foco na formação médica. O curso na instituição já alcançou nota 5 na classificação do Ministério da Educação (MEC), o conceito máximo para a organização.

A estrutura construída no IMEPAC conta com 40 consultórios de diversas especialidades para atendimento à população local. A instituição trabalha na formação médica de estudantes de Uberlândia, Goiânia, Caldas Novas, Anápolis e Brasília.

O POPULAR tentou contato com o Ministério da Educação para saber da participação da pasta na transação, mas não obteve resposta até o momento de publicação desta matéria.

