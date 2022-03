Economia Falência da Encol se arrasta há 23 anos Representantes de trabalhadores reclamam de lentidão no processo; 15% dos ex-funcionários da empresa já faleceram

O processo de falência da Encol completa 23 anos hoje ainda sem a conclusão do pagamento dos créditos trabalhistas, que precedem o pagamento de todos os demais credores. Representantes dos trabalhadores reclamam da grande lentidão no processo. De acordo com a Associação Brasileira dos Credores Trabalhistas da Encol (ABCTE), 15% dos ex-funcionários da empresa já faleceram e ...