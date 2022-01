Economia Falha em data na virada do ano trava emails da Microsoft

Emails da plataforma Exchange 2016 e 2019 ficaram represados na virada do ano por causa de uma falha na verificação da data, segundo anunciou a Microsoft. Para corrigir o problema, o cliente deve executar um código de acordo com as instruções da companhia. Ainda não há soluções automatizadas. O erro não está relacionado a malwares (softwares maliciosos, que podem ser p...