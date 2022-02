Economia Falta de insumos afeta plantio Produtores relatam cancelamentos de pedidos e atrasos na entrega de fertilizantes e defensivos usados na safrinha de milho, que começa a ser plantada agora, e temem impacto

A boa evolução do plantio da próxima safrinha de milho em Goiás está ameaçada por dificuldades para entrega dos principais insumos agrícolas utilizados nas lavouras do grão. Produtores rurais têm relatado atrasos e até cancelamentos de contratos e de pedidos de compra de fertilizantes e defensivos, como os herbicidas glifosato, um dos mais utilizados no planeta, e atra...