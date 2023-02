Atualizada em 9/2 às 12h14

Seis pessoas da mesma família, titular mais cinco, vão pagar somente uma passagem de ônibus aos finais de semana e feriados para viagens em Goiânia e Região Metropolitana. O programa Cartão Família para o transporte coletivo será lançado nesta sexta-feira (10) pelo Governo de Goiás.

Atualização: Inicialmente, o Estado e a Prefeitura de Goiânia informaram que o número de beneficiados seria de cinco pessoas da mesma família. No entanto, logo depois, o Estado informou que o benefício será destinado para seis pessoas, o titular e mais cinco.

O evento de lançamento será no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, com a presença do governador Ronaldo Caiado e do prefeito da capital, Rogério Cruz. O estado e os municípios de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo são parceiros no projeto. O benefício vai permitir que até cinco pessoas da mesma família utilizem o transporte coletivo pagando uma passagem, que atualmente custa R$ 4,30.

Segundo a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), a família terá apenas um cartão validador ou principal, que será apresentado e cobrada a taxa vigente. Os demais membros da família passam gratuitamente. A idade mínima para solicitar o cartão é de 5 anos.

A CMTC informou que o cartão principal não será personalizado e poderá ser usado por qualquer membro da família, mesmo se os outros integrantes não estiverem junto. Já os cartões dos demais integrantes serão personalizados e deverão ser utilizados após o uso do cartão principal e na mesma viagem. A companhia alertou ainda que os cartões não podem ser usados por terceiros.

Cadastro

Para solicitar o Cartão da Família, o responsável precisa acessar o site do Sitpass e informar: nome completo, nome da mãe, data de nascimento, CPF e endereço de todos os membros da família que ficarão vinculados ao cartão principal.

A entrega será realizada em todos terminais da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC), ou na loja Sitpass, na Rua 4, no Parthenon Center, no Centro de Goiânia. A escolha do local de retirada dos cartões é feita no momento do cadastro e a primeira via gratuita.

Informações importantes

- Somente o cartão principal precisa ser recarregado para as viagens e as recargas podem ser feitas em qualquer ponto de vendas do Sitpass, bilheterias dos terminais e máquinas de autoatendimento.

- No embarque, é importante que o cartão principal seja apresentado antes dos demais, pois será nele que a viagem é debitada. Os outros não precisam seguir uma ordem.

- O cartão principal pode ser usado sem a presença dos outros integrantes da família. Já os cartões dos outros integrantes não podem ser usados sem a presença do cartão principal. Para que algum ou todos os membros da família possam usar os cartões é preciso que o cartão principal seja utilizado na mesma viagem.

- Cada cartão, o principal e dos membros da família pode ser utilizado até quatro vezes por dia aos sábados, domingos ou feriados nacionais e municipais de Goiânia.

- Os cartões dos membros do grupo familiar serão personalizados, não podendo ser utilizados por terceiros. Já o cartão principal ou responsável não será personalizado, podendo ser usado por qualquer membro do grupo familiar.

- O uso indevido será penalizado com bloqueio do cartão durante um mês. No caso de reincidência, o bloqueio será feito pelo prazo de seis meses.

- A fiscalização no uso do Cartão Família será feita pela biometria facial e também pela checagem no uso dos cartões dos membros da família com ou sem a presença do cartão principal.