Economia Fast Shop inaugura loja com conceito tecnológico Rede aposta em segunda unidade na capital com projeto do arquiteto Kengo Kuma, responsável por obras como o Estádio Olímpico de Tóquio, e focada em soluções de tecnologia

A rede Fast Shop inaugurou nesta quinta-feira (16) a segunda loja em Goiânia. A nova unidade, no Shopping Flamboyant, tem conceito tecnológico e foi projetada pelo arquiteto Kengo Kuma, responsável por obras como o Estádio Olímpico de Tóquio. O espaço é também o número dois da marca no País a ter essa assinatura e foco em soluções de tecnologia para o dia a dia com m...