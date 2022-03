Economia Fazenda produzirá hortaliças dentro de shopping na capital

A maior rede de fazendas urbanas do País, a BeGreen, inaugura, na próxima sexta-feira, dia 25 de março, sua primeira unidade no Centro-Oeste, instalada dentro do complexo do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. A Fazenda Urbana BeGreen ocupa uma área de 1,1 mil metros quadrados do shopping e terá capacidade para produzir 2,7 toneladas de hortaliças por mês, o equivalen...