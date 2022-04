Economia FCO Rural: Goiás tem R$ 71 milhões aprovados para novos financiamentos Recursos devem beneficiar especialmente produção de grãos como soja e milho; recursos podem permitir criação de 208 postos de trabalho

Goiás teve R$71 milhões aprovados para novos financiamentos no Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), na modalidade Rural. A verba foi aprovada na 375ª reunião da Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado, realizada na última quinta-feira (28), e deve beneficiar especialmente a produção de grãos (soja e milho). Ao todo, foram autori...