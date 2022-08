Economia Fecomécio apresenta cenário positivo no Dia dos Pais e pode ser destaque nacional Apesar da inflação, expectativa é de melhora em comparação com ano passado. Melhora se deve, especialmente em relação a Goiás, ao resultado do endividamento goiano, que estava abaixo da média

O Dia dos Pais vem com fôlego para o comércio goiano. A Federação do Comércio em Goiás (Fecomércio-GO) informou na manhã desta quinta-feira (11) que, apesar da alta na inflação, a perspectiva do cenário para o Dia dos Pais, no comércio goiano, é que será bem melhor em relação ao ano passado. A expectativa de melhora também vale para os próximos meses porque há uma redução d...