O maior Feirão de veículos do Estado de Goiás está de volta ao seu formato presencial, para quem deseja comprar seminovos com taxas exclusivas. O Feirão Classi – Ofertas Furiosas – O Retorno será realizado em novo local, no estacionamento do Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, nos dias 20, 21 e 22 de maio.

São mais de 500 carros expostos com crédito aprovado na hora e a primeira parcela em até 60 dias. Desta vez, irão participar 19 empresas do segmento e uma instituição financeira para agilizar a aprovação de crédito. Confira os horários:

20/05 – 8h às 20h

21/05 - 8h às 20h

22/05 – 10h às 20h