Um feirão de empregos com cerca de 130 postos de trabalho vai acontecer nesta quarta-feira (24), em Goiânia. As oportunidades são oferecidas pela rede de supermercados Bretas. A ação acontece no estacionamento da loja Anhanguera, localizada na Rua 4, Centro, das 8h às 16h.

As vagas ofertadas são para operador de supermercado, operador de perecíveis e fiscal de prevenção de perdas. Os selecionados irão trabalhar nas unidades de Goiânia e de Aparecida.

Seleção:

Os interessados em participar do feirão, precisam comparecer no estacionamento da loja Bretas da Anhanguera, na Rua 04, Setor central, Goiânia. É importante que o candidato leve seu currículo atualizado.

Segundo os organizadores do feirão, será uma oportunidade para os jovens que não tem experiência e querem uma chance de ter a carteira assinada. Os profissionais com mais de 50 anos também tem espaço aberto, através do projeto Talentos Experientes feito pela Cenconsud Brasil.

“Exigimos apenas comprometimento, dedicação e vontade de aprender. Sabemos que a experiência com a dinamicidade da juventude traz resultados positivos e a troca entre esses públicos é enriquecedora”, salienta Wanderson Ferreira, o gerente de RH do Bretas.

Feirão de empregos:

Data: 24 de agosto (quarta-feira)

Horário: 8 às 16 horas

Local: Estacionamento da loja Anhanguera (Rua 04, Setor central, Goiânia)

Leia também:

- Supermercado está com mais de 200 vagas de emprego abertas; veja oportunidades

- Aparecida de Goiânia está com mais de 600 vagas de emprego abertas