O Feirão de negociação da Saneago, que começou em 28 de novembro, foi prorrogado até o dia 16 de janeiro. Os clientes que desejam negociar seus débitos devem procurar, até essa data, uma agência de atendimento presencial ou uma unidade do Vapt Vupt. Os descontos de até 80% são concedidos aos débitos relacionados à prestação dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

As faturas em aberto até outubro de 2021 podem ser quitadas à vista ou parceladas. Segundo a Saneago, essa é uma oportunidade para que seja evitado o corte de água, a negativação e o protesto cartorário.

Os descontos variam entre 70% e 80% sobre os valores de multa, juros e atualização monetária e são concedidos para pagamentos à vista, conforme a situação do débito. A negociação poderá ser feita pelo proprietário do imóvel ou por terceiro interessado, com apresentação de documento de identidade, CPF e telefone de contato. Já em casos de parcelamento, o desconto é progressivo, podendo variar entre 20% e 75%. Já o número de parcelas pode chegar a 200.

Essa negociação poderá ser feita pelo proprietário do imóvel, com apresentação de identidade, CPF e telefone de contato, além de um documento que comprove legalmente a propriedade (escritura; recibo ou contrato de compra; termo de posse; ou, no caso de o cliente não ser proprietário do imóvel, uma procuração por Instrumento Público com poderes específicos para a negociação de débito). Caso o cliente tenha a titularidade da conta, mesmo que não seja o proprietário, poderá fazer a negociação.

Como participar

Para dar início à negociação das dívidas, o interessado deve procurar uma agência de atendimento presencial da Saneago ou uma unidade do Vapt Vupt - mediante agendamento prévio pelo site www.vaptvupt.go.gov.br. Para esclarecer dúvidas, a Saneago disponibilizou os seguintes contatos: 0800 645 0115 e (62) 3269-9115 (WhatsApp).

