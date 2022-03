Economia Feirão ofertará mais de 1 mil vagas de emprego em Aparecida de Goiânia nesta quinta-feira (24) Primeira edição do Emprega+Aparecida ocorrerá na sede da Aciag

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza nesta quinta-feira (24), das 8h às 16h, a 1° edição do Emprega+Aparecida, feirão que contará com mais de mil vagas de trabalho. O evento é voltado a candidatos com todos os níveis de escolaridade, do ensino fundamental à formação superior. Os interessados devem levar o currículo atualizado e os documentos pessoais (RG, CPF, c...