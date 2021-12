Economia Feira debate aviação geral em Goiânia Evento conta com exposição de aeronaves e serviços prestados por empresas do setor. Capital goiana foi escolhida por ser destaque na aviação nacional

Termina nesta quarta-feira (1), em Goiânia, a primeira edição da Feira Aviation XP, que está debatendo os principais temas da aviação geral no Centro-Oeste. A capital goiana foi escolhida para sediar o evento, que reúne fabricantes, proprietários de aeronaves e players do mercado, por ser referência nacional na prestação de serviços aeronáuticos. O Encontro contará c...