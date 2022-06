Economia Feiras Hippie e da Madrugada vão funcionar nesta quarta e sexta-feira em Goiânia Prefeitura publicou portarias que definem horários de montagem e funcionamento para aproveitar vendas do Dia dos Namorados

Em portarias publicadas nesta segunda-feira (6), a Prefeitura de Goiânia autorizou o funcionamento das feiras Hippie e da Madrugada na quarta-feira (8) e sexta-feira (10) para impulsionar as vendas para o Dia dos Namorados, que será celebrado no próximo domingo, dia 12 de junho. A data é uma das principais do ano em termos de consumo de produtos. Os documentos normat...