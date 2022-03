Economia Ferramenta para ampliar vendas

Goiás já é o nono estado do País em número de drones registrados na ANAC, com 2,6 mil equipamentos. O chamado veículo aéreo não tripulado (Vant) está sendo muito utilizado por empresas do mercado imobiliário como ferramenta para produção de vídeos que auxiliam numa melhor divulgação e acompanhamento das obras dos futuros empreendimentos.Há cincos anos a Consciente Construto...