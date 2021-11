A morte do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), de 87 anos, segue causando comoção. Em nota, a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) lamentou a perda de Iris e destacou as ações dele para o setor. A instituição decretou luto oficial de três dias.

No comunicado, a FIEG também relembrou a trajetória de Iris e sua longa carreira política de mais de 60 anos. Além da vida pública, o emedebista era advogado e pecuarista.

Por fim, a nota presta condolências a esposa Dona Íris Araújo e filhas e filho.

Leia nota na íntegra:

A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) manifesta profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito de Goiânia, ex-governador de Goiás e ex-ministro Iris Rezende Machado, na madrugada desta terça-feira (09/11), aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar complicações clínicas decorrentes de um acidente vascular cerebral hemorrágico, ocorrido no início de agosto deste ano.

Nascido em Cristianópolis, no Sudeste Goiano, Iris Rezende foi um dos mais importantes personagens da vida pública de Goiás e do País, com longeva carreira política de mais de 60 anos, exercendo protagonismo no Estado desde o início, quando tornou-se vereador de Goiânia com apenas 16 anos. A partir de então, elegeu-se prefeito em 1965, 2004 e 2017, foi deputado estadual, governador do Estado por dois mandatos (1983-1987 e 1991-1995), senador da República por Goiás, ministro da Agricultura no governo José Sarney e da Justiça, no mandato de Fernando Henrique Cardoso.

Por sua vitoriosa carreira pública e importante papel como um dos precursores da industrialização em Goiás, por meio de programas de incentivos fiscais, como o Fomentar, criado em seu primeiro mandato como governador, Iris Rezende foi um dos primeiros homenageados pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG), no início das comemorações dos 70 anos da entidade, em dezembro do ano passado. Na oportunidade, ele foi agraciado com o título de Conselheiro Emérito da FIEG e com um boton de ouro da entidade – honraria restrita a ex-presidentes da federação e entregue pela primeira vez a uma personalidade pública –, além de ser indicado, por unanimidade, para receber a Comenda do Mérito Industrial Nacional, concedida pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Posteriormente, em mais uma merecida homenagem da indústria, Iris Rezende teve seu nome eternizado no Observatório da FIEG, ferramenta on-line de informações e dados estratégicos destinada a subsidiar tomada de decisões de seu público-alvo, colocada no ar em maio deste ano.

Político, advogado e pecuarista, Iris Rezende deixa a esposa, Dona Íris Araújo e três filhos – Ana Paula, Adriana e Cristiano.

Consternada, a Diretoria da FIEG manifesta condolências à família e decreta luto oficial por três dias.

Sandro Mabel

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG)