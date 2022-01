Economia Fim da Uber Eats deixa setor apreensivo Aplicativo deixará de fazer delivery de comida em março; entregadores e restaurantes estão preocupados com efeitos no mercado

Os efeitos da saída de um dos principais aplicativos de entregas de comida do mercado, o Uber Eats, devem afetar entregadores, restaurantes e consumidores. Os entregadores alertam que as demais plataformas do mercado não conseguirão absorver todos os prestadores de serviço do Uber e que haverá um aumento do desemprego. Já os restaurantes e consumidores podem arcar com taxas...