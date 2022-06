Economia Fluxo de vendas deve ser 49% maior neste Dia dos Namorados Varejo goiano pode ser o oitavo em faturamento na data com R$85,5 milhões, segundo estimativa da CNC; presentes estão mais caros

O Dia dos Namorados pode resultar em aumento de 49% nas vendas do varejo em Goiás este ano se comparado com o resultado registrado em 2021. Isso é o que aposta o Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO). De acordo com a entidade, como a maior parte das pessoas deixa para fazer compras mais próximo da data, espera-se que os consumidores intens...