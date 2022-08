Economia Formatura marca 20 anos de atuação em Goiás

Após as restrições impostas pela pandemia, a Junior Achievement Goiás retomou seu programa Miniempresa este ano, quando comemora seus 20 anos de atuação em Goiás, em prol do estímulo à cultura do empreendedorismo entre os jovens. Hoje, durante evento no Centro de Convenções de Goiânia, acontece a formatura dos 136 alunos de seis escolas, que superaram muitos desafios...