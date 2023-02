Economia Frigoríficos suspendem a compra de bois em Goiás Exportadores dizem aguardar reação do mercado após caso da doença no Pará; expectativa é de que pressão derrube preço da arroba

Algumas indústrias frigoríficas em Goiás suspenderam, temporariamente, a compra de bois, depois que foi anunciado um caso da doença da vaca louca (Encefalopatia Espongiforme Bovina) no município de Marabá, no Pará. A decisão foi tomada por algumas unidades exportadoras de carne bovina para uma avaliação do comportamento do mercado nos próximos dias, diante da possibilida...