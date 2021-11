Economia Fujioka abre loja no formato atacarejo A nova unidade, localizada na praça Tamandaré, em Goiânia, terá foco no atendimento especializado ao cliente CNPJ, mas também ao consumidor final

O Fujioka Distribuidor, maior distribuidor atacadista do Brasil de produtos de tecnologia, inaugura amanhã uma nova loja conceito em Goiânia, inédita no País, no formato atacarejo de tecnologia, especializada em soluções em produtos de tecnologia com ênfase em informática. A unidade, localizada na praça Tamandaré, será focada no atendimento especializado para c...