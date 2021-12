Economia Fundão Eleitoral será de R$ 5,1 bilhões em 2022 Valor equivale a aumento de R$ 3,4 bilhões sobre 2018, uma alta de 200%

O relatório final do deputado Hugo Leal (PSD-RJ) para o Orçamento de 2022 define R$ 5,1 bilhões para o fundo de financiamento de campanha eleitoral. O valor equivale a um aumento de R$ 3,4 bilhões sobre 2018, uma alta de 200%. No último pleito, foram destinados R$ 1,7 bilhões para as eleições. Na prática, o relator remanejou R$ 3 bilhões do Orçamento para i...