O aumento da taxa básica de juros, a Selic, e o retorno que veio na esteira do interesse dos investidores pelas oportunidades na renda fixa fez a indústria brasileira de fundos de investimento registrar um recorde histórico de captação em 2021.

De janeiro a dezembro, foi captado um volume próximo a R$ 369 bilhões pelas gestoras de recursos por meio dos fundos de investimento, o que corresponde ao maior valor da série histórica iniciada em 2002, e um crescimento da ordem de 106,4%, na comparação com o resultado de 2020, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (6) pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

A renda fixa foi, com folga, a maior responsável pelos números dos últimos 12 meses, tendo registrado sozinha captação de R$ 215,2 bilhões, cerca de 58,1% do total.

Segundo Pedro Rudge, diretor da Anbima, em função da alta da taxa básica de juros, a Selic, em especial ao longo do segundo semestre de 2021, o processo de diversificação das carteiras perdeu força nos últimos 12 meses.

Em 2020, quando a Selic chegou à mínima histórica de 2% ao ano, a classe de títulos públicos e privados havia sofrido resgates de R$ 38 bilhões.

“Nos momentos em que vemos mudanças no potencial de retorno e avanço no risco, é bastante racional e entendível que as pessoas realoquem um pouco os seus patrimônios. Eventualmente, o investidor mais alocado em ações começa a ter um pouco mais de desconforto com a volatilidade que temos visto no mercado. É normal esse freio de arrumação quando algum indicador tem um comportamento muito forte, como a gente viu o aumento da taxa de juros, no segundo semestre principalmente”, afirmou Rudge.

Poupança tem pior resultado em 5 anos com retirada de R$ 35,5 bi

Os saques em caderneta de poupança superaram os depósitos em R$ 35,49 bilhões em 2021, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quinta-feira (6). Este é o pior resultado anual desde 2016, quando a modalidade registrou retirada líquida de R$ 40,7 bilhões.

No ano, os brasileiros depositaram R$ 3,4 trilhões e sacaram R$ 3,45 trilhões.

Em dezembro, contudo, a poupança teve entrada líquida de R$ 7,66 bilhões. No mês, os ingressos somaram R$ 325,8 bilhões e as retiradas, R$ 318,2 bilhões. Normalmente a caderneta tem resultado positivo no período em razão do pagamento do 13º salário.

O número negativo do ano veio após recorde de captação (diferença entre entradas e saídas) em 2020, com entrada líquida de R$ 166,3 bilhões. Os brasileiros conseguiram guardar dinheiro em meio ao pagamento do auxílio emergencial e à queda do consumo em decorrência do isolamento social.