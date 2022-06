Economia Fundos focam empresas com práticas de ESG

As mudanças nas práticas de governança têm impactado todo o setor imobiliário. Estima-se que cerca de US$ 30 trilhões em ativos estão sob gestão de fundos que aplicam recursos em negócios e empresas com práticas sustentáveis. No Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Ambima), existem 25.488 fundos de inves...