Economia Gasolina chega a R$ 5,69 em Goiânia Valores estão em queda em postos de Goiânia e Aparecida após redução de ICMS e fim da incidência de impostos federais; repasse tem sido gradual

Os motoristas estão mais aliviados com os novos preços dos combustíveis, depois da redução de impostos. Ontem, o litro da gasolina já podia ser encontrado por até R$ 5,69 e o do etanol já custava até R$ 3,99 nos postos de Goiânia e Aparecida. A redução do preço mínimo da gasolina em relação aos valores praticados na semana passada, de acordo com a pesquisa semanal fe...