Economia Gasolina chega a R$ 7,89 em Goiânia após reajuste Mesmo sem mudança de preço nas distribuidoras, etanol também teve aumento para consumidor final

Um dia após a Petrobras anunciar o reajuste no preço da gasolina e do diesel, o preço da gasolina alcançou R$ 7,89 e o diesel chegou a R$ 7,69 em postos de Goiânia. Apesar de o anúncio ser de mudança nos preços neste sábado (18), em Goiás postos já começaram a receber combustível com preço mais alto do que o praticado antes do feriado de Corpus Christi. O etanol que d...