Economia Gasolina chega a R$ 8,39 na capital após alta No mesmo local, preço do diesel chega a R$7,99

Em meio aos aumentos de preços de combustíveis de Goiânia, em razão do reajuste anunciado pela Petrobras na última sexta-feira (17), a gasolina já pode ser encontrada a R$ 8,39 em um posto da capital, conforme registrado pelo repórter fotográfico Wesley Costa, do Jornal O POPULAR, neste domingo (19). No mesmo local, o diesel está em R$ 7,99. Mesmo sem reajus...