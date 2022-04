Economia Gasolina e etanol voltam a subir em Goiânia Em alguns postos da capital, o litro da gasolina já chegou aos R$ 7,79 e o etanol é vendido por até R$ 5,39. O motivo seria o reajuste no preço do etanol

Os preços dos combustíveis já começaram a subir, novamente, nos postos de Goiânia. No início da tarde de hoje, o litro do etanol podia ser encontrado por até R$ 5,39 e o da gasolina já custava até R$ 7,79 em algumas poucas revendas. O principal motivo para o aumento, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), fo...