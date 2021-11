Economia Gasolina por metade do preço na Argentina gera fila de brasileiros Na cidade argentina, o valor do litro do combustível varia entre 92,50 e 95,20 pesos, dependendo do tipo, o que equivale a aproximadamente R$ 3,15 a R$ 3,60

Para frear a corrida de brasileiros aos postos de Puerto Iguazú, município vizinho a Foz do Iguaçu, no Paraná, os argentinos limitaram a no máximo 15 litros a venda de gasolina para veículos com placas estrangeiras, diante da grande procura por causa da alta dos preços dos combustíveis no Brasil. A medida foi tomada para evitar o desabastecimento na cidade. Mesmo ...