Economia Gasolina tem alta de R$ 0,07 no preço médio em Goiás, segundo ANP Incremento no valor do litro registrado nesta semana ocorre após reajuste anunciado pela Petrobras; etanol tem nova queda e está mais competitivo

O preço médio da gasolina teve alta de R$ 0,07 em Goiás após reajuste do combustível pela Petrobras. Isso é o que mostra levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (24). A média do litro no estado ficou em R$ 7,47 e o valor máximo chegou a R$ 8,09. Por outro lado, a pesquisa, que considera o perí...