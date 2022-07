Economia Gasto com diesel pressiona transporte de cargas Está 23% mais barato encher o tanque com gasolina e 10,4% mais caro usando óleo diesel

A desoneração de impostos federais e a redução da alíquota de ICMS não surtiram efeito sobre os preços do óleo diesel nas bombas. Com a redução de 13 pontos porcentuais no imposto estadual, o preço médio da gasolina já caiu R$ 1,71 nos últimos 30 dias. Por outro lado, a alíquota sobre o óleo diesel caiu apenas 2 pontos porcentuais e o valor médio do combustível até su...