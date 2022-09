Economia Goiás é o nono estado mais competitivo, aponta ranking É a melhor posição do estado desde que o ranking foi criado

Goiás é o 9º estado mais competitivo do Brasil, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2022, levantamento anual realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria e a Seall. É a melhor posição do estado desde que o ranking foi criado, apesar de continuar sendo o último do Centro-Oeste. O estado havia caído ...