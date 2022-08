Economia Goiás abre 2.673 novas empresas em julho e lidera o ranking entre três regiões Setor de serviços liderou a criação de novos empreendimentos, aparecendo em quatro dos cinco que mais criaram CNPJ’s

Dados do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim) apontaram o estado de Goiás como líder no ranking de abertura de novas empresas entre os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste. Ao todo, foram 2.673 novos CNPJ’s registrados no mês de julho e 19.401 desde janeiro. Em julho, o tempo médio de abertura das em...