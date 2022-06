Estão abertas as inscrições para preenchimento de vagas para cursos de capacitação e qualificação profissional das Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs). As unidades oferecem 3.920 vagas em 29 cursos nas modalidades on-line e presencial nos turnos matutino, verpertino e noturno.

As inscrições para os cursos de qualificação profissional terminam em 2 de outubro. Já as vagas para cursos de capacitação se encerram em 4 de novembro. Os interessados devem acessar o site da Escola do Futuro para efetuar a inscrição nos cursos em Goiânia, Aparecida e Santo Antônio do Descoberto.

Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula. A triagem dos candidatos para as vagas disponíveis será realizada por uma comissão de seleção. O resultado final das seleções será divulgado ao longo da vigência de cada processo.

As vagas abertas são para os cursos de:

Mídias Sociais

Assistente de Marketing

Empreendedorismo Criativo

Programação de Computadores

Planejamento e Criação de Novos Negócios

Desenvolvimento Web Back-End

E-commerce

Excel Básico

Desenvolvedor Python: Nível Básico

Soluções Inovadoras para Novos Negócios

Criação e Gestão de Projetos

Gestão Financeira

Liderança e Gestão de Equipes

Robótica Educacional para Docentes

Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas

Inglês Instrumental

Redação para Conteúdo Digital

Pacote Office

Ferramentas de Criação de Aplicativos e Websites

Produção de Games e Interação Virtual

Matemática Básica

Redação e Português Instrumental

Comunicação Oral e Escrita

Direito do Consumidor

Logística Empresarial

Oratória

Redes de Computadores

Bases Legais e Constitucionais

Design de Páginas Web

Unidades:

EFG Sarah Kubitschek - Santo Antônio do Descoberto

Telefone: (61) 3773-2874

E-mail: sllko@efg.org.br

EFG José Luiz Bittencourt - Goiânia

Telefone: (62) 3576-3836

E-mail: goiania@efg.org.br

EFG Luiz Rassi - Aparecida de Goiânia

Telefone: (62) 3581-4140

E-mail: aparecidadegoiania@efg.org.br

