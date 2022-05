Economia Goiás amplia em 36% arrecadação com atividade de mineração Apesar de avanço na contribuição para exploração mineral, Estado perde posição no ranking nacional para a Bahia

Goiás ampliou a arrecadação com atividade de mineração no ano passado. O valor pago pela Contribuição Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) cresceu 36% em relação a 2020, segundo dados da Agência Nacional de Mineração (ANM). Por outro lado, caiu no ranking nacional, saiu de terceiro lugar para ser o quarto estado com maior contribuição, pois perdeu posição para a B...