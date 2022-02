Economia Goiás chama atenção em mercado de investimentos Estado já concentra o maior número de agentes autônomos da região Centro-Oeste; potencial econômico explica atratividade

O potencial econômico de Goiás e o número crescente de pessoas que se interessam por diversificar as aplicações financeiras têm atraído cada vez mais escritórios especializados em investimentos, especialmente para Goiânia. O estado já concentra o maior número de agentes autônomos de investimentos do Centro-Oeste, que representa 2,05% do total no País, segundo anuário...