A nomeação de 95 aprovados no concurso público para analista de gestão governamental da Secretaria de Estado da Administração (Sead) foi publicada pelo Governo de Goiás na última sexta-feira (17). Os novos servidores vão compor os quadros da própria Sead e de outros órgãos da gestão, como a Secretaria da Economia.

As novas nomeações encerram a primeira etapa do chamamento para o concurso público da Sead, totalizando 165 convocados – outros 70 aprovados foram nomeados em dezembro de 2022, sendo que 59 tomaram posse. O concurso aprovou ao todo 329 candidatos.

Dos 95 convocados, foram nomeados profissionais para as funções de Engenharia, Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Licitação e Contratos, Desenvolvimento de Sistemas, Contabilidade do Tesouro Estadual e Orçamento e Finanças do Tesouro.

A convocação por áreas de atuação é feita por etapas, de acordo com as necessidades da administração. Os nomeados têm 30 dias para tomar posse e receberão curso de formação oferecido pela Escola de Governo.

Leia também:

- Instituições federais abrem vagas para pós em Goiás

- Hospital das Clínicas abre processo seletivo para contratação de médicos com salário de R$ 9 mil

- IGH abre 475 vagas com salário de R$ 9 mil para hospitais de Goiás